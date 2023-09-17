В газетах – Украина, по радио – Украина, уже и холодильник открыть страшно. Поляки смеются над своей пропагандой

Новости Польши. В преддверии парламентских выборов в Польше из уст министров звучат все новые и новые обещания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но, кажется, ими местные уже сыты по горло. Кто продолжает кормить народ байками и почему Польша оказалась в отстающих в ЕС?

Цены довольно высокие, особенно для молодых людей. Все жалуются. Люди говорят то же самое, что и я. Инфляция слишком высокая.

Я покупаю порцию меньше, чем в прошлом году. Сейчас я беру один или два огурца и всего несколько луковиц. В прошлом году была другая цена.

На этом антирекорды не закончились. Польша первая в Евросоюзе по уровню падения ВВП. По сравнению с прошлым кварталом он снизился почти на 4 %.

Петр Ястжембски, журналист (Польша):

Очень модно быть антироссийским, но есть люди, которые мыслят более прагматично. У меня много знакомых, которые живут рядом с границей, они помнят другие времена. Теперь они очень и очень разочарованы и надеются на лучшее отношение, но, к сожалению. Разгадка в том, что польская экономика напрямую связана с немецкой, которая когда-то была европейским локомотивом. Но сегодня переживает тяжелые времена. Как следствие – и в Польше падает промышленное производство, где был задействован немецкий капитал. 24 отрасли – транспортная, медицинская, строительная – терпят убытки, пока Варшава направляет дорогостоящее оружие в Украину. Немецкие промышленники и бизнесмены чуть ли поголовно вывозят свои производства в США. У Штатов после поднятия госдолга вопрос денег тоже не стоит. Получается, в минусе только сама Варшава. По оценке международного рейтингового агентства, индекс промышленного производства упал на два пункта, то есть промышленность официально находится в рецессии, и никакой западный инвестор на такой рынок не пойдет.

Петр Ястжембски:

Никогда не знаю, сколько я заплачу за те или иные вещи, сколько будет стоить обед, еда, цены постоянно меняются.

Местные шутят, что наступил тот самый черный день, который, казалось бы, в сытой Европе так и останется только анекдотом. Но это уже реальность. Основой вопрос сейчас – когда черная полоса закончится. Ведь, кроме отчислений Киеву, Варшава каждый день платит еще и Брюсселю. На польскую экономику уже 4 года наложены штрафы Евросоюза. Нынешнее правительство так хотело вывести судей из-под влияния общих европейских институтов, чтобы в своих руках сосредоточить больше власти и иметь больше рычагов влияния на разные судьбоносные решения, к примеру, на результаты предстоящих выборов, что просто решило игнорировать постановления Брюсселя по поводу отмены судебной реформы. За такое самоуправство поляки платят миллион евро в день. Но кто считает деньги налогоплательщиков, когда на кону теплые места в правительстве?!

У многих местных нет денег. Богатые здесь ничего не покупают, а те, у кого нет денег, не могут себе этого позволить. Бизнеса практически нет. За утро я заработал всего восемь злотых.

Ко всем проблемам, которые существовали до, добавилась и ситуация в Украине. С начала конфликта Польша оказала помощь украинским беженцам на 2,3 миллиарда евро. Это примерно тысяча долларов на человека. А всего госрасходы, связанные с Киевом, составили около 4 миллиардов евро.

Возглавляет этот локомотив, несущийся в экономическую пропасть, печально известное политическое трио: Качиньский – Дуда – Моравецкий. У всех один мотив, мол, сейчас деньги больше нужны Украине. Вот ей плохо, а в Польше могут и потерпеть.