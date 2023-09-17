Российские войска поразили бронетанковый завод ВСУ в Харькове

Российская авиация и артиллерия нанесли удары по цехам Харьковского бронетанкового завода, где производился ремонт танков Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Также были поражены украинские командные и наблюдательные пункты в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Еще уточняется, что силами оперативно-тактической и войсковой авиации, ракетных войск и артиллерии групп войск ВС России нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.