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Российские войска поразили бронетанковый завод ВСУ в Харькове

17 сентября 2023 11:42
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Российская авиация и артиллерия нанесли удары по цехам Харьковского бронетанкового завода, где производился ремонт танков Вооруженных сил Украины.  Об этом проинформировало Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Также были поражены украинские командные и наблюдательные пункты в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Еще уточняется, что силами оперативно-тактической и войсковой авиации, ракетных войск и артиллерии групп войск ВС России нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114 районах.

# Международная политика

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