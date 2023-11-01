Всемирный банк прогнозирует повышение цен на нефть

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту цен на нефть на 75 %. Об этом предупреждает Всемирный банк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность такого развития событий приведет к глобальному энергетическому шоку и станет новой важнейшей проблемой для экономистов и политиков, которые весь 2022 год пытались бороться с инфляцией. По прогнозам, мировые цены на нефть в этом квартале составят в среднем 90 долларов за баррель.