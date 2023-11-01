Bloomberg: ЕС готовит новый антироссийский пакет санкций на 5,3 млрд долларов

Европейский союз в рамках нового 12-го пакета санкций против Российской Федерации намеревается ввести торговые ограничения на сумму 5,3 млрд долларов, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По сведениям Bloomberg, под ограничения попадает продукция, которая потенциально может быть задействована в военных целях. Это, например, сварочное оборудование и химическая продукция. На этапе рассмотрения также находится предложение о запрете возможности выдачи лицензий на ПО, а также ввоз ряда обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

Предварительно известно, что санкционный список Евросоюза будет пополнен более чем 100 физическими и 40 юридическими лицами. Обсуждаются также запрет на возвращение российских активов, которые хранятся в ЕС, и ограничение деятельности российских граждан в некоторых секторах.

По данным агентства, ведется работа с европейскими компаниями по вопросу внесения в контракты с третьими странами положения о запрете экспорта в Российскую Федерацию продукции, которая может использоваться в военных целях.