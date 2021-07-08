Авиакатастрофа на Камчатке: к поисковой группе присоединятся водолазы

Новости России. Мы продолжаем следить за ходом поисково-спасательной операции в Камчатском Крае, где потерпел крушение самолет Ан-26. Ожидается, что 8 июля к спасателям присоединится группа водолазов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их помощь необходима, так как предполагается, что некоторые части воздушного судна упали в Охотское море. А первые обломки были обнаружены примерно в четырех километрах от аэропорта.

Трагическое происшествие произошло недалеко от поселка Палана. Лайнер при заходе на посадку врезался в береговую скалу. Среди возможных причин крушения – неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа.