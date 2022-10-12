В ФСБ России назвали организатора теракта на Крымском мосту

Новости России. ФСБ России назвала организатора теракта на Крымском мосту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель.

Взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Сама бомба была спрятана в грузовике в рулонах строительной полиэтиленовой пленки. В ФСБ отметили, что в подготовке теракта участвовали еще 12 человек, восемь из них уже задержаны. Пятеро являются гражданами России, еще трое – граждане Армении и Украины.