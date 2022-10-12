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В ФСБ России назвали организатора теракта на Крымском мосту

12 октября 2022 09:46
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Новости России. ФСБ России назвала организатора теракта на Крымском мосту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель.  

В ФСБ России назвали организатора теракта на Крымском мосту-1

Взрывчатку доставляли из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Сама бомба была спрятана в грузовике в рулонах строительной полиэтиленовой пленки. В ФСБ отметили, что в подготовке теракта участвовали еще 12 человек, восемь из них уже задержаны. Пятеро являются гражданами России, еще трое – граждане Армении и Украины.  

В ФСБ России назвали организатора теракта на Крымском мосту-4

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего загорелись цистерны с топливом в проезжавшем по железнодорожной нитке поезде. В результате обрушилось два автомобильных пролета моста, четыре человека погибли.  

# Теракт # Кирилл Буданов # Новости России # Фотофакт

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