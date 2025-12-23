В Финляндии зафиксировали рекордный уровень безработицы с 2000 года

В Финляндии уровень безработицы достиг рекордного с начала века значения –10,6%. Об этом пишет ТАСС.

По ноябрьским данным, число безработных составило 276 000 человек, что на 50 000 больше, чем годом ранее. Торгово-промышленная палата страны отмечает, что уровень безработицы превратился в «порочный круг», который разрушает доверие потребителей, что, в свою очередь, негативно влияет на занятость.

Ранее в ноябре статистический центр сообщал, что уровень безработицы достиг 10,3%, что является самым высоким показателем с 2009 года.

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