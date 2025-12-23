Рада намерена запретить уклонение от мобилизации под предлогом учебы

Власти Украины намерены ужесточить меры по предотвращению уклонения от мобилизации через образование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Сергея Бабака.

Он сообщил о совместной с профильным комитетом работе по пересмотру правил с целью ограничения таких возможностей, сохраняя баланс между правами на образование и обязанностями по военному положению.

По словам депутата, после закрытия лазеек с аспирантурой и бакалавриатом в 2023 году, в 2024-2025 годах резко вырос интерес мужчин призывного возраста к высшему профобразованию с целью получения отсрочки. В минувшем году на эту программу записалось более 55 000 человек старше 25 лет.

Госслужба качества образования сообщает о массовых отчислениях: только с начала 2024 года из вузов было исключено более 50 000 мужчин этой возрастной группы. Ранее Министерство образования пыталось ввести запрет на очную контрактную аспирантуру как коррупционный инструмент для уклонения от службы в армии, но это решение было оспорено в суде.

Фото: pixabay

Фото: pixabay