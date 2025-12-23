Первая коммерческая южнокорейская ракета разбилась при запуске через 30 секунд

Южнокорейская компания Innospace прекратила полет своей ракеты-носителя Hanbit-Nano из-за неисправности, возникшей примерно через 30 секунд после запуска с бразильского космодрома Алкантара. Ракета разбилась в безопасном месте, жертв и дополнительного ущерба нет. Об этом пишет ТАСС.

Этот запуск должен был стать первым коммерческим для южнокорейской частной компании, но был трижды перенесен. На борту находилось пять спутников для вывода на орбиту высотой 300 км.

Ранее, 27 ноября, другая южнокорейская ракета «Нури» успешно вывела на орбиту 13 спутников с национального космодрома.

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