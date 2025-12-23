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В МИД Китая резко ответили на угрозу Зеленского ввести санкции против Пекина

23 декабря 2025 11:00
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В МИД Китая резко ответили на угрозу Зеленского ввести санкции против Пекина-0

Министерство иностранных дел Китая призвало Украину к исправлению своих ошибок в ответ на угрозы президента Владимира Зеленского о новых санкциях против китайских граждан и компаний. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель министерства Ли Цзянь заявил, что Китай противостоит незаконным односторонним санкциям, не санкционированным Советом Безопасности ООН, и будет отстаивать законные права своих граждан и предприятий. Дипломат отметил, что с самого начала конфликта Китай неизменно поддерживает мирные переговоры и усилия по прекращению огня.

Ранее Зеленский неоднократно подвергал критике позицию Китая по урегулированию, обвиняя Пекин в незаинтересованности в прекращении войны.

Фото: pixabay

# Международная политика

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