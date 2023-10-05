Новости Финляндии. В Финляндии на забастовку вышли сотрудники службы безопасности аэропорта Хельсинки. Они недовольны условиями труда и маленькими зарплатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стачка спровоцировала массовые задержки рейсов. Пассажиров просят приезжать заранее, так как предпосадочный контроль, который занимал несколько минут, теперь затягивается на несколько часов. По словам организаторов забастовки, эта акция протеста – предупредительная. Но станет более масштабной, если руководство не пойдет навстречу работникам.