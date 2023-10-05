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В Финляндии на забастовку вышли сотрудники службы безопасности аэропорта

05 октября 2023 11:33
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Новости Финляндии. В Финляндии на забастовку вышли сотрудники службы безопасности аэропорта Хельсинки. Они недовольны условиями труда и маленькими зарплатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии на забастовку вышли сотрудники службы безопасности аэропорта-1

Стачка спровоцировала массовые задержки рейсов. Пассажиров просят приезжать заранее, так как предпосадочный контроль, который занимал несколько минут, теперь затягивается на несколько часов. По словам организаторов забастовки, эта акция протеста – предупредительная. Но станет более масштабной, если руководство не пойдет навстречу работникам.

# Забастовка # Новости Финляндии # Фотофакт

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