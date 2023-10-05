Польская армия стала жертвой предвыборной кампании

Польская военная группировка у границы с Беларусью представляет собой цирк, а не армию. Такое мнение на условиях анонимности журналистам местных СМИ высказал высокопоставленный офицер Войска польского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, многотысячные подразделения, которые были отправлены на восток страны по прихоти Министерства обороны, оказались брошены на произвол судьбы. С питанием и размещением серьезные проблемы. Полевые кухни не работают, горячего питания нет, а качество продовольственных пайков столь низкое, что солдаты вынуждены самостоятельно закупать еду, чтобы не голодать. Жалуются военные и на условия проживания. По мнению офицера, в польской армии никогда дела не обстояли так плохо, как сейчас. Она стала жертвой предвыборной кампании правящей партии «Право и справедливость», которая запугивает поляков мнимой военной угрозой, исходящей от Беларуси.