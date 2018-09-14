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В Финляндии масштабный пожар на заводе по производству свечей: целый город эвакуировали из-за ЧП

14 сентября 2018 12:05
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Новости Финляндии. Целый город пришлось эвакуировать в Финляндии из-за сильнейшего пожара на заводе по производству свечей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От места ЧП распространялся столб едкого токсичного дыма.

В Финляндии масштабный пожар на заводе по производству свечей: целый город эвакуировали из-за ЧП-1

Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. В складских помещениях хранилось 200 тонн парафина, который нельзя тушить водой, что осложняет работу специалистов. К ликвидации ЧП были привлечены 30 пожарных расчетов.

О причинах возникновения пожара пока ничего не сообщается.

# Пожар # Фотофакт

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