В Европе задержаны причастные к побегу россиянина Артёма Усса

Подозреваемые в организации побега из-под домашнего ареста в Милане российского предпринимателя Артема Усса задержаны в Италии и Хорватии, пишет РИА новости со ссылкой на газету Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, задержанными являются отец и сын боснийского происхождения – Владимир и Борис Йованчичи. Следствие считает, что Владимир Йованчич выступал организатором побега, а второй задержанный является владельцем одного из автомобилей, на котором Усс смог выехать за пределы Италии. Еще несколько фигурантов дела разыскивают в Хорватии и Словении.

Артем Усс, являющийся сыном экс-губернатора Красноярского края Александра Усса, был задержан по ордеру на арест, выданному США, 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса. Далее 21 марта 2023 года апелляционный суд Милана дал добро на экстрадицию предпринимателя в Соединенные Штаты Америки. Через несколько дней Усс совершил побег из-под домашнего ареста в Италии.

