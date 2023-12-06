85 человек убиты из-за атаки беспилотника армии Нигерии – командование назвало это случайностью

В Нигерии в результате атаки беспилотника, принадлежавшего Вооруженным силам страны, были убиты 85 мирных жителей. Большинство из них – женщины и дети, собравшиеся на мусульманский праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще более 60 получили ранения. Прибывший на место ЧП командующий нигерийской армии назвал все произошедшее несчастным случаем и принес свои извинения всем выжившим при бомбардировке. В качестве оправдания он сообщил, что операторы ударного дрона приняли толпу людей за отряд террористов и решили его уничтожить. Президент Нигерии распорядился провести тщательное расследование инцидента.