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В Европе выросло число преступлений на почве расовой ненависти

09 декабря 2023 14:24
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Число преступлений на почве ненависти в Европе выросло до тревожного уровня. Власти видят колоссальный подъем антисемитских настроений в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе выросло число преступлений на почве расовой ненависти-1

За прошлый месяц количество таких инцидентов в Нидерландах возросло на 800 %, а в Австрии – на 300 %. В Германии местные правоохранители фиксировали до трех таких случаев в день. Население также выражает беспокойство по поводу официальных позиций государств. Политики боятся высказываться на тему ближневосточного конфликта, так как любая точка зрения будет подвержена крайне радикальному осуждению.

# Криминал # Фотофакт

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