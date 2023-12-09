В Европе выросло число преступлений на почве расовой ненависти

Число преступлений на почве ненависти в Европе выросло до тревожного уровня. Власти видят колоссальный подъем антисемитских настроений в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошлый месяц количество таких инцидентов в Нидерландах возросло на 800 %, а в Австрии – на 300 %. В Германии местные правоохранители фиксировали до трех таких случаев в день. Население также выражает беспокойство по поводу официальных позиций государств. Политики боятся высказываться на тему ближневосточного конфликта, так как любая точка зрения будет подвержена крайне радикальному осуждению.