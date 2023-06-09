В Германии сократили число депутатов парламента

Новости Германии. Власти Германии сократили число депутатов парламента. Президент страны подписал закон, согласно которому из 736 мест в Бундестаге останется лишь 630, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Власти Германии сократили число депутатов парламента. Президент страны подписал закон, согласно которому из 736 мест в Бундестаге останется лишь 630, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но на этом плохие новости для народных избранников не закончились. Помимо возросшей конкуренции, борьба за депутатское кресло осложнится еще новыми правилами. Теперь кандидатам придется преодолеть жесткий барьер в 5 % для прохождения в бундестаг. Варианты, до сих пор позволявшие попасть в парламент обойдя его, упраздняются. Разумеется, нововведение понравилось далеко не всем. Правительство земли Бавария и партия Христианско-социальный союз собираются через суд добиваться отмены закона, так как считают, что он нарушает Конституцию.