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В Германии сократили число депутатов парламента

09 июня 2023 10:34
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Новости Германии. Власти Германии сократили число депутатов парламента. Президент страны подписал закон, согласно которому из 736 мест в Бундестаге останется лишь 630, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии сократили число депутатов парламента-1

Но на этом плохие новости для народных избранников не закончились. Помимо возросшей конкуренции, борьба за депутатское кресло осложнится еще новыми правилами. Теперь кандидатам придется преодолеть жесткий барьер в 5 % для прохождения в бундестаг. Варианты, до сих пор позволявшие попасть в парламент обойдя его, упраздняются. Разумеется, нововведение понравилось далеко не всем. Правительство земли Бавария и партия Христианско-социальный союз собираются через суд добиваться отмены закона, так как считают, что он нарушает Конституцию.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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