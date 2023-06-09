В Воронеже беспилотник врезался в жилой дом. Есть пострадавшие

Беспилотник врезался в жилой дом в российском Воронеже. В результате инцидента пострадали три человека. Ранения легкие, поэтому люди от госпитализации отказались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В доме оказались повреждены несколько квартир. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Эксперты решают, требуется ли расселить всю многоэтажку или подъезд. В некоторых СМИ появилась информация, что целью беспилотника мог быть местный авиационный завод, но из-за радиопомех дрон якобы сбился с пути и врезался в дом. Однако официальных подтверждений этому нет.