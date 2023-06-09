Прямой эфир

В Воронеже беспилотник врезался в жилой дом. Есть пострадавшие

09 июня 2023 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беспилотник врезался в жилой дом в российском Воронеже. В результате инцидента пострадали три человека. Ранения легкие, поэтому люди от госпитализации отказались,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Воронеже беспилотник врезался в жилой дом. Есть пострадавшие-1

В доме оказались повреждены несколько квартир. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Эксперты решают, требуется ли расселить всю многоэтажку или подъезд. В некоторых СМИ появилась информация, что целью беспилотника мог быть местный авиационный завод, но из-за радиопомех дрон якобы сбился с пути и врезался в дом. Однако официальных подтверждений этому нет.

# ЧП # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии сократили число депутатов парламента
09 июня 2023 10:34

В Германии сократили число депутатов парламента

Более 20 детей пострадали при обрушении деревянного помоста в Техасе
09 июня 2023 10:30

Более 20 детей пострадали при обрушении деревянного помоста в Техасе

Рогов заявил о переброске 30 тысяч солдат ВСУ на Запорожское направление
09 июня 2023 09:54

Рогов заявил о переброске 30 тысяч солдат ВСУ на Запорожское направление