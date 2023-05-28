В Лионе протестующие подожгли мэрию и полицейский участок

Новости Франции. Беспорядками закончилась очередная демонстрация против пенсионной реформы во Франции минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие в Лионе подожгли мэрию и полицейский участок.

С января в Пятой республике не утихают масштабные митинги против повышения пенсионного возраста. И хотя подавляющее большинство жителей (70 %), согласно данным опросов, недовольны нововведением, речи о его отмене или хотя бы поиске компромисса не идет.