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В Лионе протестующие подожгли мэрию и полицейский участок

28 мая 2023 13:47
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Новости Франции. Беспорядками закончилась очередная демонстрация против пенсионной реформы во Франции минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие в Лионе подожгли мэрию и полицейский участок.  

В Лионе протестующие подожгли мэрию и полицейский участок-1

С января в Пятой республике не утихают масштабные митинги против повышения пенсионного возраста. И хотя подавляющее большинство жителей (70 %), согласно данным опросов, недовольны нововведением, речи о его отмене или хотя бы поиске компромисса не идет.  

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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