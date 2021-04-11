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Сильный пожар охватил промышленную зону на северо-западе Испании

11 апреля 2021 14:31
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Новости Испании. Пожар охватил промышленную зону на северо-западе Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный пожар охватил промышленную зону на северо-западе Испании-1

Возгорание началось на заводе по производству красок, однако из-за порывов ветра пламя вскоре охватило еще четыре здания, в том числе склад с автомобильными шинами, а также офис местной газеты.

Сильный пожар охватил промышленную зону на северо-западе Испании-4

Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Спасатели пытаются взять пламя под контроль.

# Пожар # Фотофакт

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