В Европе призвали США увеличить поставки оружия

Эстония, например, ожидает РСЗО HIMARS и ударные беспилотники Reaper, а Польша – зенитные ракетные комплексы «Патриот», истребители F-16 и танки Abrams. Сдерживать Россию оказалось непросто, потому страны Балтии и Восточной Европы буквально требуют от НАТО усиления войск и доппоставок вооружений. И это несмотря на то, что уже сейчас по всей Европе дислоцированы порядка 100 тысяч американских военнослужащих. Видимо, такое военное присутствие некоторые по-прежнему считают недостаточным.