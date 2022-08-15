Прямой эфир

В Европе призвали США увеличить поставки оружия

15 августа 2022 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны восточного фланга НАТО призвали США ускорить поставки оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе призвали США увеличить поставки оружия-1

Эстония, например, ожидает РСЗО HIMARS и ударные беспилотники Reaper, а Польша – зенитные ракетные комплексы «Патриот», истребители F-16 и танки Abrams. Сдерживать Россию оказалось непросто, потому страны Балтии и Восточной Европы буквально требуют от НАТО усиления войск и доппоставок вооружений. И это несмотря на то, что уже сейчас по всей Европе дислоцированы порядка 100 тысяч американских военнослужащих. Видимо, такое военное присутствие некоторые по-прежнему считают недостаточным.

# НАТО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Если что, удар придётся и по Беларуси. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС
14 августа 2022 17:51

Если что, удар придётся и по Беларуси. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС

Цены на школьные товары в Польше выросли на 30%
14 августа 2022 16:34

Цены на школьные товары в Польше выросли на 30%

В Ереване горит склад пиротехники, погиб один человек
14 августа 2022 13:57

В Ереване горит склад пиротехники, погиб один человек