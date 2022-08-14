В Ереване горит склад пиротехники, погиб один человек

Новости Армении. В Ереване горит склад пиротехники, есть один погибший. Всего же известно о более чем 50 пострадавших. 11 из них госпитализированы с различными травмами. Им уже оказывают медицинскую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Других еще предстоит найти.

Люди находятся под завалами, выбраться из-под которых им помогают спасатели и неравнодушные жители. Полиция пока не называет точных причин происшествия. Однако очевидцы сообщают о нескольких взрывах, после которых и начался пожар. На месте ЧП работают также медики и службы МЧС. Как сообщает МИД Беларуси, среди пострадавших в Ереване наших граждан нет.