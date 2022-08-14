Прямой эфир

В Ереване горит склад пиротехники, погиб один человек

14 августа 2022 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Армении. В Ереване горит склад пиротехники, есть один погибший. Всего же известно о более чем 50 пострадавших. 11 из них госпитализированы с различными травмами. Им уже оказывают медицинскую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Других еще предстоит найти.

В Ереване горит склад пиротехники, погиб один человек-1

Люди находятся под завалами, выбраться из-под которых им помогают спасатели и неравнодушные жители. Полиция пока не называет точных причин происшествия. Однако очевидцы сообщают о нескольких взрывах, после которых и начался пожар. На месте ЧП работают также медики и службы МЧС. Как сообщает МИД Беларуси, среди пострадавших в Ереване наших граждан нет.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу виз россиянам
14 августа 2022 11:55

Президент Латвии поддержал идею запрета на выдачу виз россиянам

На границе Польши и Германии умирает рыба. Немецкие власти обвинили Польшу
14 августа 2022 11:53

На границе Польши и Германии умирает рыба. Немецкие власти обвинили Польшу

Лукашенко поздравил президента Пакистана с Днём Независимости
14 августа 2022 11:50

Лукашенко поздравил президента Пакистана с Днём Независимости