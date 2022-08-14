Цены на школьные товары в Польше выросли на 30%

Новости Польши. В Польше родителям школьников придется потратиться больше обычного – стартовые ученические наборы уже на 20-30 % дороже, чем в 2021-м, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом пишут местные СМИ.

Цены значительно выросли на многие товары. К примеру, тетради стоят в два раза дороже, чем в 2021 году. Если ранее 63 % поляков заявили, что будут покупать только новые товары, то в 2022-м почти 40 % опрошенных сделают ставку как на новые, так и на подержанные товары.

Вообще, около 75 % поляков считают, что экономика страны в кризисе. Подавляющее большинство респондентов недовольны тем, в каком направлении движется страна. В то же время доля тех, кто считает, что ситуация развивается хорошо, продолжает снижаться.