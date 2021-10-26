В Гвинейском заливе российские военные моряки освободили захваченное пиратами панамское судно. Экипаж сухогруза успел подать сигнал бедствия и сообщить, что на него высадились вооруженные люди. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.