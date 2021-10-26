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В Гвинейском заливе российские военные моряки освободили захваченное пиратами панамское судно

26 октября 2021 23:09
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В Гвинейском заливе российские военные моряки освободили захваченное пиратами панамское судно. Экипаж сухогруза успел подать сигнал бедствия и сообщить, что на него высадились вооруженные люди. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гвинейском заливе российские военные моряки освободили захваченное пиратами панамское судно-1

К месту ЧП направился противолодочный корабль российского ВМФ. С его борта в воздух поднялись вертолеты с морскими пехотинцами. Увидев такую вооруженную поддержку, пираты быстро сбежали.

В Гвинейском заливе российские военные моряки освободили захваченное пиратами панамское судно-4

Группе захвата осталось лишь на всякий случай обыскать судно и выпустить из машинного отделения перепуганный экипаж.

# ЧП # Фотофакт

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