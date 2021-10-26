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Во Франции экоактивисты сорвали саммит по «зелёному» финансированию

26 октября 2021 23:16
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Новости Франции. Во Франции экоактивисты сорвали саммит по «зеленому» финансированию, то есть выделению денег на решение климатических проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время выступления министра финансов около 20 человек вскочили и стали скандировать: «Ваши финансы – наши жизни».

Во Франции экоактивисты сорвали саммит по «зелёному» финансированию-1

Эту акцию они устроили в знак протеста политики Макрона, который обещал отказаться от добычи ископаемых энергоносителей, но не выполнил его. А французские банки продолжают давать деньги на развитие грязного с точки зрения экологии производства. Послушав немного выступление экоактивистов, охрана очистила зал, потратив на это достаточно много времени.

# Акции протеста # Эмманюэль Макрон # Брюно Ле Мэр # Фотофакт

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