Зеленский: если в Украине сейчас пройдут выборы, то люди выбрали бы меня

В интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет значительную общественную поддержу, что делает из него вероятного претендента на новый срок. Об этом пишет РИА Новости.

Однако в связи с военным конфликтом выборы в Украине были перенесены, как это и предусмотрено законом. При этом Зеленский убежден, что если бы эти выборы состоялись сейчас, то он бы победил. Однако, несмотря на это, он не собирается удерживать власть. При этом Зеленский заявлял, что сейчас не время для выборов.

В феврале года Зеленский назначил Александра Сырского командующим ВСУ, сменив на этом посту Валерия Залужного. СМИ отметили возможный кризис между Зеленским и генералом, а также то, что Залужный мог стать угрозой для Зеленского, если бы тот решил пойти в политику.

Опрос, проводившийся в декабре 2023 года, показал, что уровень доверия к Зеленскому среди граждан Украины упал по сравнению с Залужным.