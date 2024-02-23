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В ОДКБ заявили, что не получали никаких сообщений от Армении о приостановке членства

23 февраля 2024 13:41
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В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что не поступало никаких заявок от Армении на приостановление ее членства. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France24 заявил, что страна заморозила свое членство в ОДКБ из-за того, что Договор о коллективной безопасности не был реализован.

Армения ранее уже высказывала обвинения в адрес организации и России в том, что они не смогли выполнить свои обязательства. Также от участия в саммите ОДКБ Пашинян отказался. Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Москва будет продолжать диалог с Арменией по данному вопросу.

# Международная политика

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