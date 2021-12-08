В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту зимней Олимпиады в Пекине

В Европейском парламенте призвали к тотальному бойкоту зимних Игр в Пекине. Там заявили, что ЕС должен пойти вслед за США и что решение о проведении Олимпиады в Китае является большой ошибкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Белом доме сообщили, что американские официальные лица не посетят соревнования Олимпиады. Решение Вашингтона быстро поддержала и Австралия. Правда, это никак не расстроило хозяина Олимпиады.

В Китае на это отреагировали, мягко говоря, очень спокойно. Как заявили в МИД страны, приедут или нет на Игры американские должностные лица, никого не волнует. И это никак не повлияет на успешное проведение Игр. А вот поддержат ли в самой Европе предложение Европарламента, еще большой вопрос.