В Кремле дали оценку переговорам Путина и Трампа

18 марта состоялся уже второй телефонный разговор президентов России и США, который стал самым долгим за всю историю отношений этих стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Владимир Путин и Дональд Трамп общались около двух с половиной часов. Позже в Кремле охарактеризовали эти переговоры как подробные и откровенные. Особенно это касается Украины. А в Белом доме разговор назвали замечательным и подтвердили, что хотят улучшить отношения с Россией.

Этот диалог Путина и Трампа можно считать предисловием ко второму раунду российско-американских переговоров, которые пройдут в Саудовской Аравии на следующей неделе. Многие приветствовали общение лидеров России и США и то, о чем они договорились. Речь о прекращении ударов по энергетическим объектам. Так, глава МИД Венгрии заявил, что мир стал более безопасным местом и что Брюссель не будет подрывать мирный процесс. Олаф Шольц сказал, что следующим шагом должно стать полное прекращение огня, и как можно скорее.

Но несмотря на такую реакцию и то, что Россия фактически авансом приняла предложение Трампа не наносить ракетные удары, со стороны Украины продолжились атаки дронами и ракетами. Формально стороны еще ничего не подписали, поэтому нарушения перемирия нет. Но это удары не столько по объектам энергетики, сколько по авторитету американского президента. Как посредник, он гарантировал выход на сделку и создание для нее условий.

Интерес Трампа – прекратить удары по российским НПЗ, танкерному флоту и трубопроводной инфраструктуре, чтобы увеличить поставки нефти в Европу и таким образом снизить мировую цену на «черное золото» и выполнить предвыборные обещания.

То же самое касается якобы защиты украинской энергетики от российских ударов – администрация Трампа предложила Зеленскому передать США все атомные станции, что будет лучшей защитой от нанесения атак, как считает глава США. На словах Зеленский вроде готов передать активы, включая АЭС, но очевидно и то, что, не получив желаемого, Трамп может свернуть миротворческие инициативы.

Но разговор потому и продлился более 2 часов, что включал более широкий круг тем. Возможные общие точки – совместные проекты в Арктике, ситуация на Ближнем Востоке, снятие секторальных санкций и возвращение в Россию американских компаний. Поэтому какая-то часть российско-американской сделки все равно будет заключена, даже несмотря на возможные сложности по украинскому вопросу.