В Эстонии правительству грозят вотумом недоверия

Дело в недавно принятом кабмином соглашение о субсидировании ветряных электростанций, которое может привести к подорожанию электроэнергии в стране. Премьер-министру уже направлено письмо с призывом отказаться от выбранного курса. Обеспокоенность вызывает и непрозрачность процесса принятия решений в отрасли. Лидер оппозиции заявил о необходимости рационального обоснования и открытого диалога по таким важным вопросам. И допустил, что за договоренностью правительства могут стоять частные интересы, а не забота о благополучии граждан.