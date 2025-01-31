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В Эстонии правительству грозят вотумом недоверия

31 января 2025 20:25
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В Эстонии назревает политический кризис. К правительству страны назрело много вопросов. Так, вотум недоверия из-за энергетической политики властей планирует выразить оппозиционная партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии правительству грозят вотумом недоверия-2

Дело в недавно принятом кабмином соглашение о субсидировании ветряных электростанций, которое может привести к подорожанию электроэнергии в стране. Премьер-министру уже направлено письмо с призывом отказаться от выбранного курса. Обеспокоенность вызывает и непрозрачность процесса принятия решений в отрасли. Лидер оппозиции заявил о необходимости рационального обоснования и открытого диалога по таким важным вопросам. И допустил, что за договоренностью правительства могут стоять частные интересы, а не забота о благополучии граждан.

# Новости Эстонии

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