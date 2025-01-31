Всему виной якобы неожиданный «сбой» в авиасообщении над Бельгией. Официально заявили о технической проблеме в системе управления, но факту все неполадки тотчас устранили, как только самолет с неугодным Брюсселю премьером вернулся на родину. Такое совпадение, мягко говоря, вызывает сомнения. Уж очень похоже, что в Бельгии намеренно сорвали переговоры. Напомним, отношения между Словакией и Еврокомиссией стали ухудшаться после прихода к власти осенью 2023 года правительства Роберта Фицо. Политик выступает за прекращение военных действий в Украине и за налаживание диалога с Россией. Ранее было организовано покушение прозападной оппозиции на словацкого премьера, а в январе стало известно о намерениях той же оппозиции организовать майдан в стране. Подобные методы Брюсселя по устранению сильных политиков уже не удивляют и дискредитируют евродемократию.