Евстафьев: Беларусь как политическая реальность для Вашингтона все время никуда не девается

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Григорий Азаренок, СТВ:

Еще за неделю до выборов Президента Беларуси, до основного дня голосования, вышло заявление Госдепа США. В самые последние дни своей работы, своей каденции Блинкен сказал, что не признает выборы в Беларуси. В связи с чем такое заявление? Почему так рано?

Дмитрий Евстафьев, российский политолог, профессор Высшей школы экономики, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США:

Во-первых, у них подгорало. Потому что, если посмотреть даже по всем другим вопросам, надо сказать, что эти замечательные люди наговорили столько за последнюю неделю, дней десять, что просто диву даешься. Но я вам так скажу. Здесь есть два момента: конечно, Беларусь как политическая реальность для современного Вашингтона, особенно для радикал-глобалистского Вашингтона, к которому относится Блинкен, это невозможно. Вот хочется сморгнуть, а нельзя. Смаргиваешь, а Беларусь все время никуда не девается. Это уже у них много лет. Поэтому в любом случае они бы выборы не признали.

Но есть второй момент. Все, что делает уходящая администрация Байдена, а Блинкен вместе с помощником, советником по нацбезопасности Салливаном, они фактически последние два остающихся относительно дееспособными элемента этой администрации, – это максимально нагадить приходящей администрации Трампа. Ведь, собственно, что означает заявление Блинкена? Оно означает, что у Трампа полностью обрезаются всякие серьезные дипломатические возможности, пока не будет переформатирован Госдеп, а это дело долгое – там чистить и чистить. Но ведь ровно так же Блинкен и Салливан и остатки, так сказать, разума биологического Байдена действовали по отношению к России, к конфликту вокруг Украины.

Поэтому здесь вот такой двоякий заход. Во-первых, это просто невозможно для людей типа Блинкина какие-либо результаты выборов в Беларуси. А второе – это желание просто еще нагадить. Но я монеточку, с вашего позволения, переверну. В чем опасность заявлений Блинкена и действий Соединенных Штатов? В том, что на сегодняшний момент дееспособность Соединенных Штатов по европейскому направлению не очень высока. А вот дееспособность евробюрократий, которые начинают примыкать очень такие радикальные элементы из клана Клинтонов, из того, что называется Вашингтонское болото, – вот эта дееспособность сохраняется. И вот в действительности здесь очень есть большие риски.