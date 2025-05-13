«Придурки» – Путин о тех, кто вводит санкции против РФ

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении Российской Федерации и назвал «придурками» тех, кто их вводит своим же странам во вред, пишет РИА Новости.

Российский лидер обозначил, что представители руководства, которые уполномочены принимать такие решения, готовы вредить собственным государствам, чтобы хоть как-то причинить ущерб Российской Федерации. «Кажется, что того-то точно не будут делать, потому что им же во вред. Но делают же, придурки – ой, извините, пожалуйста», – сказал Путин.

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Фото: kremlin.ru