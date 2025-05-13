Прямой эфир

«Придурки» – Путин о тех, кто вводит санкции против РФ

13 мая 2025 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Придурки» – Путин о тех, кто вводит санкции против РФ-0

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении Российской Федерации и назвал «придурками» тех, кто их вводит своим же странам во вред, пишет РИА Новости.

Российский лидер обозначил, что представители руководства, которые уполномочены принимать такие решения, готовы вредить собственным государствам, чтобы хоть как-то причинить ущерб Российской Федерации. «Кажется, что того-то точно не будут делать, потому что им же во вред. Но делают же, придурки – ой, извините, пожалуйста», – сказал Путин.

Россияне идут на СВО добровольно – Путин

Фото: kremlin.ru

# Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Нетаньяху анонсировал операцию для полного разгрома ХАМАС в Газе
13 мая 2025 12:50

Нетаньяху анонсировал операцию для полного разгрома ХАМАС в Газе

Россияне идут на СВО добровольно – Путин
13 мая 2025 12:35

Россияне идут на СВО добровольно – Путин

Илон Маск показал танцующего робота-гуманоида Optimus от Tesla
13 мая 2025 11:25

Илон Маск показал танцующего робота-гуманоида Optimus от Tesla