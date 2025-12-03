Задолженность стран перед ООН приблизилась к 1,6 млрд долларов

Задолженность стран-членов перед ООН составляет примерно миллиард 600 миллионов долларов. Организация недополучила взносы от ряда ключевых плательщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным генсека Антониу Гутерриша, менее чем за пять недель до конца года свои обязательства перед организацией полностью выполнили лишь 145 из 193 государств. На этом фоне ООН представила пересмотренный бюджет на будущий год, он составит около 3 миллиардов долларов, а это на 577 миллионов меньше, чем в 2025-м.

План предусматривает сокращение почти 20 % персонала и возможное объединение и закрытие отдельных миссий. Бюджет Генассамблея должна утвердить до конца года.