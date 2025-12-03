Прямой эфир

Задолженность стран перед ООН приблизилась к 1,6 млрд долларов

03 декабря 2025 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Задолженность стран-членов перед ООН составляет примерно миллиард 600 миллионов долларов. Организация недополучила взносы от ряда ключевых плательщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным генсека Антониу Гутерриша, менее чем за пять недель до конца года свои обязательства перед организацией полностью выполнили лишь 145 из 193 государств. На этом фоне ООН представила пересмотренный бюджет на будущий год, он составит около 3 миллиардов долларов, а это на 577 миллионов меньше, чем в 2025-м. 

План предусматривает сокращение почти 20 % персонала и возможное объединение и закрытие отдельных миссий. Бюджет Генассамблея должна утвердить до конца года.

# ООН

Другие новости рубрики

Все новости
Reuters: большинство подписавших «молодёжный» контракт ВС Украины погибли или пропали
03 декабря 2025 07:36

Reuters: большинство подписавших «молодёжный» контракт ВС Украины погибли или пропали

«Барселона» победила «Атлетико Мадрид» в матче Ла Лиги
03 декабря 2025 07:02

«Барселона» победила «Атлетико Мадрид» в матче Ла Лиги

Немецкие промышленники заявили о глубоком кризисе в экономике
03 декабря 2025 07:00

Немецкие промышленники заявили о глубоком кризисе в экономике