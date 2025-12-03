В ВС Украины наблюдаются потери среди военнослужащих по контракту для мужчин, не достигших мобилизационного возраста, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Информагентство располагает сведениями о получении тяжелых травм четырьмя солдатами, о самоубийстве и двух случая дезертирства. Также троих военнослужащих считают пропавшими без вести.

Подписание «молодежного» контракта «вышло мне боком», – рассказал агентству один из украинцев, позже покинувших страну.

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