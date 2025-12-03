«Барселона» победила «Атлетико Мадрид» в матче Ла Лиги

Футболисты «Барселоны» переиграли мадридский «Атлетико» в перенесенной игре 19-го тура чемпионата Испании по футболу, пишет РИА Новости.

Поединок состоялся в Барселоне. Итоговый счет – 3:1, где удача сопутствовала хозяевам поля. Среди представителей Испании мяч забил Алехандро Баэна (на 19-й минуте). У «сине-гранатовых» голом удалось отличиться Рафинье (на 26-й минуте). Дани Ольмо (на 65-й) и Феррану Торресу (90+6).

«Барса» с 37-ю очками, одержав пятую победу кряду в Ла Лиге, идет в первенстве чемпионата Испании. «Атлетико» – на 4-м месте турнирной таблицы.

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