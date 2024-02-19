Bild: в Германии случайно раскрыли гостайну при создании «Северного потока-2»

В 2018 году при опубликовании документации по строительству «Северного потока - 2» должностные лица из Штральзунда по ошибке разгласили сведения о подводных лодках НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bild.

Публикуемые данные, включающие сведения о районах действия и вооружениях подлодок НАТО, стали нарушением закона, так как дают возможность оценки военного потенциал Альянса.

Федеральная прокуратура ФРГ ведет следствие по факту утечки. В 2022 году на двух российских магистральных газопроводах – «Северный поток» и «Северный поток 2» – прогремели взрывы, что вызвало предположение о возможном саботаже.