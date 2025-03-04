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В Польше заявили, что устали и разочарованы от вида богатых молодых украинцев

04 марта 2025 08:34
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Руководитель Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляков разочаровывает роскошный образ жизни примерно 1 млн украинцев в Европе. Об этом пишет ТАСС.

В Польше заявили, что устали и разочарованы от вида богатых молодых украинцев-1

Фото: pixabay

Он заметил, что видит много молодежи в дорогих машинах и пятизвездочных отелях.  Однако, несмотря на это, он подчеркнул необходимость продолжения военной помощи Киеву.

Около 1 млн украинцев переселились в Польшу с февраля 2022 года, получив особый статус и льготы.

# Международная политика

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