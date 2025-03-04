Руководитель Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляков разочаровывает роскошный образ жизни примерно 1 млн украинцев в Европе. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что видит много молодежи в дорогих машинах и пятизвездочных отелях. Однако, несмотря на это, он подчеркнул необходимость продолжения военной помощи Киеву.

Около 1 млн украинцев переселились в Польшу с февраля 2022 года, получив особый статус и льготы.