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Румыния хочет открыть центр по подготовке пилотов истребителей F-16 для НАТО и Украины

07 июля 2023 10:12
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Румыния рассматривает возможность создания регионального центра подготовки пилотов самолетов F-16, пишет ТАСС.

Это обсуждалось на заседании Верховного совета обороны страны, где присутствовали высшие румынские руководители и главы силовых ведомств. Предложение состоит в создании структуры для подготовки пилотов, которые будут оперировать F-16. Вначале центр будет использоваться для обучения румынских пилотов, а в будущем он будет открыт для участия пилотов из союзных государств и партнеров НАТО и Украины.

Предполагается, что данный центр будет удовлетворять потребности региональных союзников и поможет Румынии стать лидером в области подготовки пилотов F-16.

# Международная политика

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