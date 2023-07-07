Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент достижение политико-дипломатического разрешения ситуации в Украине не представляется возможным из-за отрицания такой перспективы подконтрольным США режимом в Киеве, сообщает РИА Новости.

Песков также заметил, что Вашингтон имеет самое прямое влияние на режим в Украине и не проявляет склонности к подобному подходу. Киев не идет на мирные контакты и запретил их на законодательном уровне. Москва ранее не раз заявляла, что готова к диалогу. Запад тоже призывал к переговорам, но, учитывая постоянные отказы Киева, они остаются невозможными.