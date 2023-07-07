В ЕС договорились нарастить производство боеприпасов и выделить на это полмиллиарда евро

Страны ЕС договорились увеличить выпуск боеприпасов. И на эти цели согласились выделить полмиллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной для экстренной разработки и принятия соглашения послужили трудности с поставками снарядов и ракет Украине.

Евросоюз намерен в течение года отправить Киеву миллион единиц боеприпасов, однако запасы иссякают. В случае необходимости их готовы закупить у других государств, не входящих в Европейский союз. Чтобы в дальнейшем избежать всех этих трудностей и обеспечить снарядами не только украинскую, но и собственные армии, Евросоюзу и потребовался документ.

Формально соглашение еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. Но, судя по всему, препятствовать его продвижению не станут. Ожидается, что все процедуры завершатся уже к концу июля.