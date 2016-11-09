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В Екатеринбурге на машиностроительном заводе обрушилась крыша: погибли 3 человека

09 ноября 2016 13:25
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Новости России. Трагедия в российском Екатеринбурге. При обрушении кровли на машиностроительном заводе им Калинина погибли 3 человека, 11 пострадали. Судьба 4 рабочих неизвестна.

Все спасенные госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Поиски пропавших продолжаются. Площадь обрушения составляет 800 квадратных метров.

Сейчас идет разбор завалов. Работают инженерная техника, краны высокой грузоподъемности, экскаваторы. Следователи начали проверку по факту трагедии. Крыша могла обрушиться из-за скопившегося снега после продолжительных осадков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Обрушение дома

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