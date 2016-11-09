Дональд Трамп победил на президентских выборах в США

Новости США. Дональд Трамп избран 45-м Президентом США. Как передают экзит-поллы, эксцентричный политик набрал 289 голосов выборщиков против 218 Хиллари Клинтон. Главный демократ уже позвонила миллиардеру и признала свое поражение. Впрочем, на публику делать заявление, по крайней мере, сегодня, экс-первая леди отказалась.

Отметим, что судьбу Овального кабинета, да и США в целом, определили «колеблющиеся штаты» – почти во всех Трамп одержал уверенную победу. Это стало настоящим сюрпризом для американских элит, которые привыкли иметь дело с демократами.

А теперь, если верить предвыборным обещаниям Трампа, Хиллари Клинтон и ее супруга может ожидать уголовное преследование за финансовые махинации. Пока же одиозный республиканец, что называется, на слоне и отмечает нелегкую победу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп, 45-й Президент США:

Получил звонок от Клинтон. Она поздравила нас с победой. А я поздравил Хиллари и ее семью. Это была очень жесткая борьба. Она сражалась до последнего. Но теперь настало время объединить силы всем республиканцам, демократам и третьим партиям по всей стране и работать сообща. Время пришло. Америка нацелена только на лучшее. Но я бы хотел сказать мировому сообществу, что, хотя для нас, естественно, американские интересы в приоритете, мы будем выстраивать честные отношения со всеми странами, кто готов вести диалог с США.

Дональд Трамп одержал победу вопреки ожиданиям и прогнозам. Ему удалось встряхнуть традиционное американское общество. Победа Трампа – не что иное, как свидетельство того, что американцы устали от навязывания стереотипов.

За президентскими выборами в США следили во всем мире, в том числе и в Беларуси. Глава нашего государства Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста, еще во время парламентских выборов в нашей стране предвещал победу именно Дональду Трампу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Общество Соединенных Штатов Америки еще не готово избрать женщину. Даже Клинтон, такую опытную. И, наверное, не скоро будет такая опытная женщина выдвигать себя в кандидаты в депутаты. Я имею в виду, что, во-первых, она уже была близко возле Президента Соединенных Штатов Америки, моего лучшего друга в США, Билла Клинтона. Мы действительно дружны, и сейчас, где-то встречаясь, вспоминаем былое. Поэтому она уже опытный человек, и отрицательно, и положительно. И Белый дом она уже знает. Поэтому не скоро будет такой кандидат в Президенты. А США – это империя, где военная составляющая – огромна. Сможет ли женщина управлять таким огромным военным потенциалом спецслужб, ЦРУ и так далее? Вопрос. Дональд Трамп имеет очень сильные позиции сейчас, и, мне кажется, исходя опять же из динамики президентской гонки в США, он может стать Президентом.

Выступая перед вновь избранным парламентом, Александр Лукашенко не скрывал тот факт, что на Трампа оказывалось давление со стороны ныне действующих политических сил.