Данные экзит-поллов: Трамп опережает Клинтон на 32 голоса

Новости США. В США опубликованы первые результаты выборов 45-го Президента страны. По данным экзит-поллов Дональд Трамп на данный момент опережает Хиллари Клинтон на 32 голоса выборщиков – 247 против 215.

Впрочем, это еще далеко не финальные цифры, ведь голоса как минимум 5 штатов не учтены. Окончательный расклад сил станет известен ближе к полудню по минскому времени.

Напомним, чтобы стать президентом США кандидату нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков. Если никто не наберет столько, то главу Белого дома выберет парламент. Однако аналитики уверены, что вероятность такого исхода фактически равна нулю.

Кстати, лидерство Трампа во многом обусловлено победой почти во всех «колеблющихся» штатах, в том числе и ключевых – Огайо и Флорида – только там республиканец заработал 47 голосов выборщиков. Самая большая победа Клинтон – Калифорния – 55 представителей коллегии за демократа, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.