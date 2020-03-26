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В Египте жертвами ДТП стали 18 человек. Грузовик протаранил 15 автомобилей

26 марта 2020 09:17
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Новости Египта. Жертвами крупного ДТП в Египте стали 18 человек, еще как минимум 12 пострадали, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

В Египте жертвами ДТП стали 18 человек. Грузовик протаранил 15 автомобилей-1

В Египте жертвами ДТП стали 18 человек. Грузовик протаранил 15 автомобилей-3

Авария произошла в провинции Гиза. По предварительной информации, грузовик на высокой скорости врезался в 15 автомобилей. Машины остановили правоохранители в связи с введением в стране комендантского часа из-за коронавируса.

Водителя фуры задержали.

# Авария # Фотофакт

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