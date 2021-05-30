В Новой Зеландии жители тысяч домов готовятся к эвакуации из-за сильных ливней и угрозы наводнения

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии жители тысяч домов готовятся к эвакуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – угроза наводнений в крупнейшем регионе Кентербери.
В зоне затопления могут оказаться около 3 000 домов.
Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии жители тысяч домов готовятся к эвакуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – угроза наводнений в крупнейшем регионе Кентербери.
В зоне затопления могут оказаться около 3 000 домов.
Ранее метеорологическая служба страны объявила наивысший, красный уровень опасности из-за сильных дождей в регионе. Бригады спасателей уже вызволили несколько десятков людей, оказавшихся в ловушке из-за паводков.
В некоторых городах объявлен режим чрезвычайного положения на семь дней.