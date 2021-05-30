В Новой Зеландии жители тысяч домов готовятся к эвакуации из-за сильных ливней и угрозы наводнения

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии жители тысяч домов готовятся к эвакуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – угроза наводнений в крупнейшем регионе Кентербери.

В зоне затопления могут оказаться около 3 000 домов.