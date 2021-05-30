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В Новой Зеландии жители тысяч домов готовятся к эвакуации из-за сильных ливней и угрозы наводнения

30 мая 2021 13:40
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Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии жители тысяч домов готовятся к эвакуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – угроза наводнений в крупнейшем регионе Кентербери.

В зоне затопления могут оказаться около 3 000 домов.

В Новой Зеландии жители тысяч домов готовятся к эвакуации из-за сильных ливней и угрозы наводнения-1

Ранее метеорологическая служба страны объявила наивысший, красный уровень опасности из-за сильных дождей в регионе. Бригады спасателей уже вызволили несколько десятков людей, оказавшихся в ловушке из-за паводков.

В Новой Зеландии жители тысяч домов готовятся к эвакуации из-за сильных ливней и угрозы наводнения-4

В некоторых городах объявлен режим чрезвычайного положения на семь дней.

# Наводнение # Фотофакт

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