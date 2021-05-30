К чему может привести выход Литвы из блока «17+1» с Китаем?

На неделе Литва вдруг вышла из блока «17+1» с Китаем. Более того, призвала другие европейские страны последовать этому примеру. Об этом заявил глава местного МИД, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Для понимания сути вопроса обратимся к истории. Формат сотрудничества Китая с балтийскими странами «17+1» существует с 2012 года. Равно как и весь проект «Новый Шелковый путь», такой формат – это в первую очередь инвестиции и торговля. Развитие иностранных портов, автомагистралей и железных дорог, аэропортов. Миллиарды долларов из Поднебесной. Как итог – новые экономические и торговые пути, ведущие из Китая в ЕС, Африку и Латинскую Америку. Кого не хватает в этом списке? Правильно, США и Австралии. Именно эти две страны, равно как и их сателлиты, резко критикуют проект Китая. Попросту боятся усиления геополитического влияния КНР. Взывают к равной и прозрачной конкуренции. Но мы отвлеклись.