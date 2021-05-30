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К чему может привести выход Литвы из блока «17+1» с Китаем?

30 мая 2021 17:21
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На неделе Литва вдруг вышла из блока «17+1» с Китаем. Более того, призвала другие европейские страны последовать этому примеру. Об этом заявил глава местного МИД, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Для понимания сути вопроса обратимся к истории. Формат сотрудничества Китая с балтийскими странами «17+1» существует с 2012 года. Равно как и весь проект «Новый Шелковый путь», такой формат – это в первую очередь инвестиции и торговля. Развитие иностранных портов, автомагистралей и железных дорог, аэропортов. Миллиарды долларов из Поднебесной. Как итог – новые экономические и торговые пути, ведущие из Китая в ЕС, Африку и Латинскую Америку. Кого не хватает в этом списке? Правильно, США и Австралии. Именно эти две страны, равно как и их сателлиты, резко критикуют проект Китая. Попросту боятся усиления геополитического влияния КНР. Взывают к равной и прозрачной конкуренции. Но мы отвлеклись.

К чему может привести выход Литвы из блока «17+1» с Китаем?-1

Евгений Поболовец:
Чем же обернулся и еще обернется для Литвы такой демарш? Показательна в этом смысле реакция Китая. Там напомнили о доле Литвы в общем торговом обороте стран-участниц – лишь 1,35 миллиарда долларов (данные за 2019 год). И если для Китая эта сумма несущественна, то для литовской экономики – весьма значима. Теперь этих денег не будет. Но ведь и это еще не все. О возможных последствиях для страны уже заявил посол КНР в республике Шэнь Чжифэй. И речь не только о потерях репутационных, они уже случились, этого у Литвы не отнять. Вангую более серьезные экономические последствия – перенаправление потоков и прочее. Что ж, запасаемся поп-корном и следим за развитием событий.

# Международная политика # Евгений Поболовец # Шэнь Чжифэй # Фотофакт

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