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В Египте обнаружена древняя гробница

21 января 2019 09:39
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Новости Египта. Усыпальницу возрастом более 4 000 лет обнаружили археологи на юге Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте обнаружена древняя гробница-1

Раскопками занимались британские специалисты. В предместьях египетского Асуана найдено шесть захоронений разного размера.

В Египте обнаружена древняя гробница-4

Вход в склеп был нетронутым, однако позже выяснилось, что гробница разграблена. Тем не менее захоронения представляют огромную историческую ценность.

# Всемирная история # Фотофакт

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