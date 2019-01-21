В Египте обнаружена древняя гробница

Новости Египта. Усыпальницу возрастом более 4 000 лет обнаружили археологи на юге Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вход в склеп был нетронутым, однако позже выяснилось, что гробница разграблена. Тем не менее захоронения представляют огромную историческую ценность.