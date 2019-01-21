Прямой эфир

Тереза Мэй представит новый документ, смягчающий условия Brexit

21 января 2019 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Тереза Мэй представит 21 января в парламенте план с новыми условиями выхода из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Тереза Мэй представит новый документ, смягчающий условия Brexit-1

Какие положения содержит документ – неизвестно. Однако принят он будет только в том случае, если в текст будут включены положения, смягчающие условия Brexit или переносящие его.

Тереза Мэй представит новый документ, смягчающий условия Brexit-4

На минувшей неделе депутаты отвергли соглашение, которое предлагала премьер-министр. Сразу после провального голосования и последовавшей за ней попыткой лейбористов объявить вотум недоверия премьер подтвердила, что все равно осуществит Brexit и выведет страну из ЕС 29 марта.

# Европарламент # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Акция протеста в Афинах завершилась массовыми беспорядками
21 января 2019 09:05

Акция протеста в Афинах завершилась массовыми беспорядками

Растёт число погибших в результате взрыва трубопровода в Мексике
21 января 2019 08:51

Растёт число погибших в результате взрыва трубопровода в Мексике

Главную площадь Амстердама украсили гигантским ковром из тюльпанов
21 января 2019 08:28

Главную площадь Амстердама украсили гигантским ковром из тюльпанов