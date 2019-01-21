Тереза Мэй представит новый документ, смягчающий условия Brexit

Новости Великобритании. Тереза Мэй представит 21 января в парламенте план с новыми условиями выхода из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Тереза Мэй представит 21 января в парламенте план с новыми условиями выхода из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие положения содержит документ – неизвестно. Однако принят он будет только в том случае, если в текст будут включены положения, смягчающие условия Brexit или переносящие его.
На минувшей неделе депутаты отвергли соглашение, которое предлагала премьер-министр. Сразу после провального голосования и последовавшей за ней попыткой лейбористов объявить вотум недоверия премьер подтвердила, что все равно осуществит Brexit и выведет страну из ЕС 29 марта.