Тереза Мэй представит новый документ, смягчающий условия Brexit

Новости Великобритании. Тереза Мэй представит 21 января в парламенте план с новыми условиями выхода из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие положения содержит документ – неизвестно. Однако принят он будет только в том случае, если в текст будут включены положения, смягчающие условия Brexit или переносящие его.