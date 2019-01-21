Женщины в Саудовской Аравии могут работать экскурсоводами

Новости Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии появятся первые лицензированные гиды-женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти разрешили представительницам прекрасного пола работать экскурсоводами.
Новости Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии появятся первые лицензированные гиды-женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти разрешили представительницам прекрасного пола работать экскурсоводами.
Заявки на трудоустройство подали уже более 150 девушек, которые завершили обучение в туристической сфере. Первые лицензии будут выпущены уже в этом месяце. Сейчас претендентки проходят соответствующую подготовку.